Toti: "Lavoriamo ad accordi tra regioni per incontri tra parenti"

Foto Fotogramma

"In ufficio al lavoro su una nuova ordinanza che consenta alle giostre e ai piccoli parchi divertimento di aprire. E poi orari più flessibili per negozi, parrucchieri ed estetiste. Stiamo lavorando ad accordi tra Regioni confinanti per far rincontrare parenti e congiunti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook parlando della fase 2 dell'emergenza coronavirus. "La Liguria e l’Italia si stanno rimettendo in cammino, siamo sulla strada giusta", aggiunge Toti, che sempre sui social fa il punto sulle prime riaperture.

"Vedere tanti artigiani e commercianti tornare al lavoro dà un senso di normalità di cui avevamo davvero bisogno. In Liguria hanno riaperto oltre 16 mila dettaglianti e 4500 tra parrucchieri ed estetiste, oltre l’80% delle attività liguri hanno tirato su la loro saracinesca", spiega il governatore ligure. "Ripartiamo - aggiunge- con responsabilità e prudenza, un passo alla volta per tornare presto a correre".