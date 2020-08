Coronavirus, 65 morti in un giorno in Lombardia

(Afp)

In Lombardia rispetto a ieri ci sono 65 morti, secondo gli ultimi dati della Regione. I nuovi casi di Covid sono 294 per un totale di 85.775 positivi da inizio pandemia. Da oggi tra i dati della Regione arriva anche una novità: gli attualmente positivi che, secondo gli ultimi aggiornamenti sono 26.671, in calo di 620 casi, considerando i guariti. Nelle ultimi 24 ore, i tamponi eseguiti sono stati 11.508, mentre i nuovi guariti o dimessi 849.

Diminuiscono, inoltre, nella Regione i posti occupati in terapia intensiva: rispetto a ieri, secondo i dati della Regione, sono tredici in meno per un totale di 231 malati gravi ricoverati. Scendono anche i ricoveri meno gravi, con 145 posti liberati nelle ultime 24 ore.

Scendono in maniera decisa i nuovi contagi della città di Milano: sono 8 i casi delle ultime ore, rispetto ai 49 di ieri. Nella provincia il numero di positivi al coronavirus sale invece a 48 rispetto ai 102 della vigilia. Il trend dei nuovi casi in provincia di Milano migliora anche rispetto alla provincia di Brescia, dove sono +50, e a Monza, dove sono sempre 50 in più. A Bergamo oggi i positivi sono 26, a Pavia 35, a Como 14, a Cremona 15, a Lecco 4. A Lodi ne sono stati rintracciati 11 in più, a Mantova 6, a Varese 12. Sempre pochi i nuovi casi di Sondrio: +5.