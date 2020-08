Fase 2, Musumeci: "Da giugno 'patente sanitaria' per turisti in Sicilia'"

(Fotogramma)

Anche la Sicilia, dopo la Sardegna, pensa a una 'patente sanitaria' prima di fare ingresso nell'isola. Ne è convinto il governatore siciliano Nello Musumeci, che lo ha annunciato a Radio 1 Rai. Parlando della riapertura dell'isola dal 3 giugno, Musumeci ha detto: "A decidere non sarà la politica ma i numeri, la curva epidemiologica. E' lì che sta la cabina di regia. Se non aumentano i contagi abbiamo ragione di aprire alle altre regioni dal 3 giugno. E se anche questo dovesse andare bene potremmo pensare anche all'arrivo di turisti stranieri, adottando tutti gli accorgimenti previsti. Penso a una sorta di 'patente'".

"Servirebbe una sorta di 'patente', si tratta di definire qual è il criterio - dice ancora Musumeci - Ma si tratta di soluzioni parziali, perché il virus continua a essere presente anche in soggetti asintomatici". "Credo che bisognerà adottare una soluzione - dice Musumeci - intanto pensiamo a un turismo autoctono, composto da siciliani che si muovono da un posto all'altro della Sicilia, sono 2 milioni di persone".

Ma quando apriranno gli stabilimenti balneari in Sicilia? Musumeci ha detto che "domani si terrà un incontro con i gestori e i rappresentanti dei sindacati dei gestori balneari e saranno loro a dirci se sono pronti ad aprire". "Noi, da tre settimane abbiamo dato l'ok alla manutenzione e domani sapremo se pensano di aprire ai primi di giugno o a metà giugno, è chiaro che bisogna stabilire delle regole", ha aggiunto Musumeci.

Infine, dopo le polemiche sugli assembramenti di giovani nella zona della Vucciria a Palermo nel primo giorno dopo la fine del lockdown, il governatore si è detto "convinto che non sarà necessario ricorrere a nuove restrizioni in Sicilia. I siciliani hanno dimostrato di essere responsabili". "L'esuberanza giovanile e la voglia di riassaporare la libertà ha potuto determinare alcune situazioni critiche perché stare senza mascherina a distanza ravvicinata e creare assembramenti è tutto quello che viene sconsigliato dai tecnici, ma sono convinto che i siciliani abbiano senso di responsabilità, come hanno dimostrato in otto settimane", ha aggiunto Musumeci che poi ha annunciato: in Sicilia a partire dall'8 giugno le discoteche potranno restare aperte solo "se si tratta di un luogo dove ascoltare musica all'aperto. Noi siamo pronti, mentre se è un luogo dove mettere 50 persone su 50/60 metri, allora diventa difficile". "Qui dobbiamo capire che siamo in condizione di emergenza - dice ancora Musumeci - a piccole fette possiamo mangiare la torta ma senza abbuffarci".