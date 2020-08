Meteo, temporali al centro-sud

Un’area di bassa pressione in azione sul bacino del Mediterraneo sta determinando una fase di maltempo su gran parte del nostro Paese. Rovesci e temporali nella giornata odierna interesseranno principalmente il Centro-Sud, mentre al Nord la pressione torna ad aumentare. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che mercoledì piogge e temporali a carattere sparso, ma localmente di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centrali e meridionali peninsulari. I fenomeni potranno risultare particolarmente forti sul Lazio (come a Roma), in Campania, in Basilicata e sulla Puglia. Altri temporali interesseranno la Sardegna orientale e le coste settentrionali della Sicilia. Al Nord ultime precipitazioni e nubi riguarderanno il Veneto e l’Emilia Romagna. Da giovedì il sistema depressionario abbandonerà l’Italia con gli ultimi temporali al Sud, nel contempo l’alta pressione si sarà già estesa al Nord e al Centro riportando un tempo soleggiato e con un clima caldo.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nei giorni successivi, ovvero da venerdì e fino al weekend l’anticiclone proteggerà l’Italia garantendo delle giornate prevalentemente soleggiate, anche se spesso con molte nubi al Nord. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sulle Alpi sia sabato sia domenica. Temperature in ulteriore aumento con valori estivi al Centro-Nord, in Campania e in Puglia.