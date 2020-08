Azzolina: "Chiusura scuole ha salvato molte vite"

Foto Ipa/Fotogramma

"La chiusura delle scuole è stata sofferta, è stata una ferita, ma questa scelta è servita a salvare molte vite". Lo ha ribadito la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, nel corso di un'audizione i commissione Cultura della Camera. "La didattica a distanza è stata una scelta obbligata in cui insegnanti, studenti e famiglie hanno dato il massimo. Non è chiamata a sostituire la didattica in presenza - ha sottolineato Azzolina - ma può lasciare una eredità importante. Non è stata perfetta, ma è servita e ha consentito di non disperdere del tutto le relazioni". Anche dal punto di vista tecnologico, ha evidenziato, "c'è stato un importante scatto in avanti che non va disperso. Dobbiamo raccogliere questa eredità senza timori".