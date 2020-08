Coronavirus, da ieri nessun decesso in otto Regioni

Bolzano (Fotogramma)

Da ieri non si è registrato nessun decesso per il coronavirus in otto Regioni: Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile. Sempre dalla giornata di ieri si sono registrati 'zero' contagi in Calabria e in Provincia di Bolzano.