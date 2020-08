Formigoni: "Maroni ha cambiato in peggio la sanità lombarda"

(Fotogramma)

"Io ho governato 17 anni, ma sono scaduti nel 2012. Io ho costruito una sanità di assoluta eccellenza sia nel campo ospedaliero sia nel campo della medicina di territorio. Dopo di me è arrivato qualcuno che nessuno cita mai, che ha governato 5 anni e ha cambiato profondamente e in peggio la sanità di Formigoni". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, a Iceberg Lombardia su Telelombardia, per la prima volta ospite, con un permesso speciale, in uno studio televisivo dopo la carcerazione a Bollate e durante il periodo degli arresti domiciliari.

"La sanità che ho costruito era una eccellenza, molto forte sul piano ospedaliero sia sulla medicina di territorio, in particolare i medici di base. Dopo di me è stata fatta una riforma che ha indebolito fortemente la medicina di territorio, proprio quella di cui c'era bisogno quando siamo stati investiti dallo tsunami del coronavirus", continua Formigoni.

"La nostra medicina territoriale era più debole di quello che avrebbe dovuto essere. Io avevo reso molto forte la medicina territoriale, ho investito molto su questo. La mia giunta -continua l'ex presidente della Regione Lombardia- nel 2012 aveva approvato un piano per rafforzare la medicina di base, piano che avrei voluto realizzare nel 2012, ma purtroppo la Lega nord di Roberto Maroni mi ha tolto la fiducia. Quel documento è finito nella carta straccia e con lo slogan 'discontinuità con Formigoni' invece di rafforzare la medicina territoriale l'ha indebolita".

"A Fontana posso solo dire che semmai ha chiesto in ritardo l'aiuto degli ospedali privati, quando gli ospedali pubblici hanno cominciato ad essere invasi dai malati di Covid fossi stato io avrei chiesto subito l'aiuto degli ospedali privati, lui l’ha fatto con qualche giorno di ritardo. Nella concitazione del momento sicuramente saranno stati fatti degli errori. Bisognerà indagare con calma, inutile fare processi adesso. E soprattutto le dico che le cose che imputano a Fontana adesso sono tutte balle". Su una possibile indagine sull'operato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'assessore al Welfare Giulio Gallera Formigoni ha detto di pensare che "la magistratura lo stia già facendo,è compito della magistratura quello di guardare se possano esserci delle ipotesi di reato. E' sacrosanto che possa essere fatto". E a chi gli chiedeva se avesse fatto una delibera per chiedere alle Rsa di ospitare malati Covid Formigoni ha detto di non saper rispondere, "ma nella situazione drammatica in cui erano Fontana e Gallera hanno chiesto una mano alle Rsa".