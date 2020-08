Raggi: "Bis? Ancora tanto da fare da qui a fine mandato"

Foto Fotogramma

Ricandidarmi? ''Lo dice lei. C'è ancora tanto da fare da qui alla fine del mandato. Tentata dal bis? Ora ho la tentazione di completare tante cose che ho in cantiere. Questo è il mio obiettivo adesso''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a 'Radio Rock'.

Parlando di Casapound, la prima cittadina della Capitale ha affermato che "ce l'ha con me perché ho rotto le uova nel paniere sia a Ostia sia sull'immobile di via Napoleone III a Roma, a cui abbiamo tolto la scritta". "Ricordo che i due immobili occupati non sono del Comune, altrimenti avrei già avviato le pratiche per lo sgombero -ha sottolineato Raggi-. Uno è del Mef, l'altro è del Demanio militare. Ho chiesto e chiederò ancora di procedere allo sgombero. Non si può pensare di venire a insegnare a noi come vivere quando le loro azioni sono volte a violare la legge. Non cedo ai loro ricatti''.

E sul comportamento dei romani nei primi giorni del secondo step della Fase 2: "Ai romani, non è piaggeria, darei un 10 e lode se non 11. I romani si sono comportati benissimo, hanno rispettato regole molto difficili. Dobbiamo essere orgogliosi di noi. Ma non siamo ancora usciti dall'epidemia, non dobbiamo abbassare la guardia, è un mantra. Non è ancora il momento della movida, dobbiamo stare molto attenti altrimenti rischiamo di tornare in Fase 1. Dobbiamo ancora stringere i denti''.

Poi ha annunciato: ''Dovrebbe arrivare oggi la delibera sui tavolini. Una procedura super accelerata per consentire ai commercianti di aprire in 24 ore nuovi spazi esterni o aumentarli del 35%''.