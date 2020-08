Scuola, Speranza e Azzolina: "Al lavoro per rientro a settembre"

(Afp)

"Siamo al lavoro incessantemente per consentire il rientro nelle aule in sicurezza a settembre". Il Comitato tecnico-scientifico, dopo aver definito il documento, presentato la scorsa settimana, relativo agli esami di Stato, è ora concentrato sul protocollo di sicurezza che guarda al nuovo anno scolastico. Le misure saranno consegnate al Ministero dell'Istruzione la prossima settimana". Lo dichiarano il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "La scelta di chiudere le scuole – ribadiscono – è stata dura ma necessaria e ha consentito di tutelare la salute di tutti noi. Ora lavoriamo per settembre con indicazioni che saranno improntate alla massima sicurezza, chiarezza e attuabilità. Misure che, dopo il vaglio del Comitato tecnico-scientifico, saranno portate all'attenzione dei sindacati per la preliminare condivisione e poi diffuse alle scuole per la necessaria attività preparatoria dei prossimi mesi", proseguono i due Ministri.

"Tutto il mondo della scuola ha fatto un grande sacrificio in queste settimane – sottolinea il Ministro Speranza – fondamentale per salvaguardare la salute di tanti cittadini. Di questo siamo tutti consapevoli. Il Ministero della Salute, in piena sintonia con il Comitato tecnico-scientifico, continuerà ad essere al fianco del mondo dell’Istruzione, per far sì che il rientro nelle aule avvenga a settembre e in piena sicurezza". "Ringrazio il Comitato per il grande lavoro di queste settimane – aggiunge Azzolina – e per il supporto che sta dando al Ministero dell'Istruzione e alle scuole. Vogliamo tutti tornare presto alla normalità. La collaborazione con il Ministero della Salute è imprescindibile".