Burioni e la nuova 'battaglia': "Prima i no-vax, ora i no-mask"

(Fotogramma)

"Ho combattuto per anni contro i no-vax adesso è arrivato il momento dei no-mask". Roberto Burioni, sulla pagina Facebook di Medical Facts, ribadisce la necessità di utilizzare dispositivi di protezione per evitare una nuova impennata dei contagi. "Ricordate che per il coronavirus vale lo stesso discorso che valeva per i vaccini: con la salute non si scherza", scrive il virologo, che posta lo screenshot di un messaggio inviatogli da una "insegnante di yoga e fitness trainer professionale".

"Ho impiegato 46 anni per essere così in forma -scrive rivolgendosi a Burioni-... A vederla, senza offesa, lei non mi sembra così in forma quanto me...". La chiusura del messaggio? "Se la metta lei la mascherina", scrive la 'no-mask'.