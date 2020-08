Coronavirus Lombardia, Gallera: "30% ospiti Rsa è positivo"

Foto Fotogramma

"Abbiamo concluso lo screening con i tamponi di tutti gli ospiti delle Rsa, quindi oltre 52mila tamponi fatti, siamo a 57mila perché alcuni hanno avuto due tamponi, ed è emerso che abbiamo circa il 30% di positivi all'interno delle Rsa, tutti collocati in aree adeguatamente separati e curati in maniera puntuale". Lo spiega l'assessore lombardo Giulio Gallera nella diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria da coronavirus.

"Siamo contenti, i grandi sforzi compiuti dai lombardi, i richiami al rispetto delle regole, le misure rigide che anche in questa apertura graduale abbiamo messo in campo più di altre regioni stanno sortendo gli effetti giusti e desiderati", afferma Gallera.