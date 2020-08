Zaia: "Serve una Schengen sanitaria"

Fotogramma

"E' necessaria una 'Schengen sanitaria a livello europeo, perché le aperture a macchia di leopardo provocherebbero danni economici gravissimi, spero che per una volta l'Europa batta un colpo e ci sia una regia europea su questo fronte". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia è tornato oggi sulla necessità di un coordinamento europeo per la prossima apertura delle frontiere tra i Paesi europei, evitando i corridoi tra stati, in vista dell'avvio ormai imminente della stagione turistica.