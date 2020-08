Burioni: "Da giovani Ilaria Capua mi aiutò nelle mie ricerche"

(Fotogramma)

"Di Ilaria Capua dico solo una cosa: quando io ero giovane e tentavo di fare carriera e lei - più giovane - carriera l'aveva già fatta mi ha aiutato con generosità e per puro amore della scienza a condurre le mie ricerche sull'influenza, senza chiedere mai nulla in cambio". Lo scrive in un tweet il virologo Roberto Burioni, parlando della collega Ilaria Capua.