Coronavirus, Zangrillo: "Virus meno letale adesso"

"Il virus è meno letale adesso". Lo ha detto Alberto Zangrillo, direttore dell’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano intervenendo in collegamento a Petrolio su Rai Due.

“Troppi hanno parlato di sofferenza fisica senza averla mai vista” e “oggi dopo diverso tempo serve non terrorizzare più le persone perché la carica virale è diminuita come attestano i tamponi”, ha sottolineato. “Attestiamo che il virus non è mutato ma che forse sta risentendo dei fattori ambientali e delle temperature”, ha concluso.