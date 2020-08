Fase 2, Zaia: "Da giugno riaprono servizi infanzia in Veneto"

(Fotogramma)

Dal primo giugno in Veneto riaprono i servizi per l'infanzia e per i ragazzi da 0 a 17 anni. Lo prevede una nuova ordinanza, annunciata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia durante una conferenza stampa presso al sede della Protezione civile a Marghera. In settimana il Comitato tecnico-scientifico nazionale dovrà validare le linee guida per i servizi 0-3, "per cui la partenza sarà per preparare i servizi", ha precisato Zaia. Con una successiva ordinanza saranno fissate date e linee guida per cinema, teatri, concerti, centri termali, discoteche, sagre e fiere. "Con questa ordinanza spero in settimana, chiudiamo tutta la partita".

Da lunedì prossimo, 25 maggio in Veneto riapriranno i parchi tematici e aree di intrattenimento, i noleggi di auto, bici e moto, gli informatori medici e del farmaco, aree giochi per bambini all'aperto, anche nei centri commerciali e strutture ricettive. Riparte anche la formazione professionale per laboratori, esami e tutoraggio.