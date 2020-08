Lucarelli: "5 euro solo per il prelievo del test sierologico"

(Fotogramma)

"5 euro per il prelievo. Un po’ come quelli che al ristorante ti fanno pagare il coperto. Ah, la sanità privata". Lo scrive su twitter Selvaggia Lucarelli mostrando uno scontrino dove al prezzo dell'esame sierologico per la ricerca degli anticorpi del Covid è stato aggiunto il costo di 5 euro per il prelievo. E il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, le risponde: "Basterebbe che Regione Lombardia dicesse: il test sierologico e il tampone, fatti da strutture pubbliche o private accreditate, sono a carico del Servizio sanitario regionale. Almeno per chi ha un reddito al di sotto di una certa soglia". Subito sotto la controreplica della giornalista: "Hanno cambiato versione 10 volte in una settimana, io credo che andrebbe fatto un test a loro. Ma più completo".