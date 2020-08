La mamma di Elena Aubry: "Sono state ritrovate le sue ceneri"

"Sono state ritrovate le ceneri di Elena". A darne notizia con un video postato su Facebook è Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018 mentre era in sella alla sua moto. La donna nelle scorse settimane aveva denunciato il furto delle ceneri della figlia. "Per il momento non so altro ma quello che volevo era ritrovare le sue ceneri - dice ancora la signora Graziella - e questo passo è stato fatto. Ho sempre avuto fiducia nelle forze dell'ordine, per me sono persone speciali e ancora una volta mi hanno dimostrato di esserlo".