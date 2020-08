Roma, omicidio-suicidio: spara alla moglie e si toglie la vita. Grave il figlio

(Fotogramma)

Omicidio-suicidio a Roma. È morta la donna che era stata ferita a colpi di pistola dall'ex marito, che aveva poi sparato al figlio e infine aveva rivolto l'arma verso sé stesso. Morto anche l'uomo. Erano stati tutti ricoverati al Gemelli in gravi condizioni.

L'uomo è una ex guardia giurata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna e il figlio erano andati a casa dove vivevano prima della separazione in via Francesco Maria Torrigio, nel quartiere di Primavalle, per prendere alcune cose, quando sono stati colpiti.