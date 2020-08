Superenalotto, nessun '6' né '5+1'. Tre invece i '5'

Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi. Tre invece i '5', con una quota di 55.711 euro. Le schedine vincenti sono state giocate in punti vendita di Contrada (Av) e Casavatore (Na), un'altra tramite la Bacheca dei Sistemi centralizzati di Sisal. Il jackpot per il prossimo concorso per il '6' sale a 43 milioni di euro.