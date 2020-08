Tragedia a Varcaturo, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina

(Fotogramma)

Tragedia a Varcaturo, frazione di Giugliano (Napoli), dove un bimbo di 4 anni è morto annegato nella piscina di casa, in via Ripuaria. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Varcaturo, il bimbo si sarebbe affacciato dalla finestra della sua cameretta, perdendo l'equilibrio e cadendo direttamente nella piscina sottostante. Si sarebbe trattato quindi di una tragica fatalità. Inutile il trasporto d'urgenza all'ospedale di Pozzuoli, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino.