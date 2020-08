Bimbo annegato in piscina, padre ferito in incidente stradale

Fotogramma

Il padre del bimbo di 4 anni morto annegato nella piscina di casa ieri a Varcaturo, frazione di Giugliano (Napoli), è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri mentre portava dei vestiti per la salma del figlio. L'incidente è avvenuto sulla variante Ss7 quater Domitiana, tra gli svincoli di Quarto e Licola. L'auto sulla quale viaggiava l'uomo si è ribaltata, per motivi ancora da definire. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli, mentre l'altro figlio, che viaggiava con lui a bordo dell'auto, ha riportato solo ferite lievi. Intanto la Procura di Napoli Nord in Aversa (Caserta), competente per il territorio di Giugliano, ha disposto l'autopsia sul corpo di A., il bambino di 4 anni caduto dalla finestra della sua cameretta e annegato nella piscina di casa, nell'abitazione in via Ripuaria.