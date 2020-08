Caserta, accoltella l'amico a cena: morto 37enne

Fotogramma /Ipa

Durante una cena litiga e accoltella un suo ospite, che poi muore in ospedale. E' successo a Castel Volturno (Caserta), dove i Carabinieri hanno arrestato un 43enne, incensurato. La vittima è A.G., 37 anni, di Giugliano in Campania (Napoli). L'uomo è giunto nella notte al pronto soccorso della clinica Pineta Grande con una ferita da arma da taglio al torace, accompagnato in auto da una persona che, dopo averlo lasciato al pronto soccorso, si è allontanato. G. è deceduto poco dopo l'arrivo in clinica a seguito di arresto cardiocircolatorio causato, verosimilmente, dalla lesione riportata.

I carabinieri della stazione di Castel Volturno e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mondragone, avvertiti dal personale sanitario, si sono recati nella clinica avviando le indagini: attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all'auto che ha lasciato G. al pronto soccorso, individuando il proprietario in P.U., 43 anni. Quest'ultimo ha ammesso le sue responsabilità. Nel corso dell'interrogatorio, alla presenza del sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere Simona Faga, il 43enne ha confessato che ieri sera, durante una cena nella sua casa estiva all’interno del parco "Le Anfore" di Castel Volturno, dove era presente anche una terza persona, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi ha aggredito l’amico, suo ospite, sferrandogli un fendente al torace con un coltello da cucina e di averlo poi trasportato al pronto soccorso. Sul posto indicato i Carabinieri hanno trovato il coltello, poggiato su un tavolo in giardino, sequestrandolo. Il 43enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.