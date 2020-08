Coronavirus, in Italia altri 50 morti ma mancano dati Lombardia

Foto Fotogramma

Sono 50 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile, ma la Regione Lombardia (la più colpita) non ha aggiornato il dato odierno sui decessi. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sale a 32.785, ma continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.613, con una decrescita di 82 unità rispetto a ieri. Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (553, -19) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (47.428, -1.057).

I dati dell'emergenza

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.158 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 56.594. I guariti sono invece aumentati di 1.639 da ieri e in tutto sono 140.479. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 229.858 (+531). In tutto sono stati eseguiti 3.447.012 tamponi, i casi testati sono 2.198.632.