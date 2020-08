'A tutto sport', atleti e studenti sul palco dell'Open Week Unicatt

Atleti e studenti. E' uno dei temi toccati nell'appuntamento 'A tutto sport' sul palco dell’Open Week Unicatt trasmesso in streaming su YouTube. Ad animare il dibattito, gli sportivi Davide Mazzanti, Cristina Chirichella, Filippo Romagna e i docenti Giorgio Simonelli, Chiara D'Angelo e Dario Cipani.

"Allenare la testa con l'università - ha spiegato Romagna, studente Dual Career e difensore centrale della Nazionale Under21 e del Sassuolo calcio - è utile per mantenere costante l'attenzione in campo per 90 minuti. Non è semplice mantenere così alta la soglia di attenzione. Allenare la testa con lo studio aiuta anche in campo. Il mio futuro? Non so esattamente cosa farò, non riesco a pensare ora alla mia vita senza lo sport. Ho 22 anni, penso di rimanere nello sport e credo che quello che sto studiando ora possa aiutarmi nel post-carriera", dice Romagna.