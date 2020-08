Abbraccia la fidanzata in strada, multa di 400 euro

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

Un abbraccio alla fidanzata costa 400 euro di multa. E' la sanzione comminata ad un giovane a Pavia, come racconta la Provincia Pavese. Il ragazzo, poco più che ventenne, non ha osservato le norme di distanziamento e una pattuglia di agenti in borghese lo ha visto e, dopo aver chiesto se si trattasse di conviventi, ha elevato la contravvenzione. I 400 euro, si legge, potranno essere ridotti a 280 se il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla stesura del verbale. La fidanzata non è stata colpita da nessuna sanzione: ha infatti 'subìto' l'abbraccio, sorpresa dalla manifestazione d'affetto del compagno.

POLIZIA LOCALE - Nessuna multa per un abbraccio da 400 euro è stata comminata a Pavia nel weekend a due fidanzatini dalla polizia locale cittadina. Lo spiegano all'Adnkronos fonti del Comune, che hanno fatto verifiche, e lo dice pubblicamente anche l'assessore alla Polizia locale di Pavia, Pietro Trivi, che ha deciso di fare una precisazione sull'articolo apparso sulla stampa locale.

"Nessuno, tra i sanzionati della Polizia locale, era abbracciato alla morosa", ha scritto su Facebook. "Sono giunte, purtroppo, all'indirizzo della polizia locale 'vibranti proteste' con l'augurio a quelli che hanno commesso tale 'ingiustizia', di riceverla a loro volta e l'invito a scusarsi mille volte con i trasgressori. Nell'articolo non appare scritto da nessuna parte che gli accertatori fossero agenti della polizia locale di Pavia. In effetti non lo erano affatto", aggiunge. "Sono state elevate contravvenzioni là dove ci si è scontrati con atteggiamenti di arroganza, al limite del bullismo, da parte di chi si rifiutava di aderire all'invito a mantenere le distanze od indossare la mascherina obbligatoria".