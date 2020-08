Assistenti civici, fonti Viminale: "Decisioni prese senza consultazione"

(fotogramma)

"Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno, per l’istituzione della figura degli ‘assistenti civici’ in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio". Lo si apprende da fonti del Viminale.

Intanto, inizierà tra pochi minuti un vertice a Palazzo Chigi sugli assistenti civici tra il premier Giuseppe Conte e i ministri competenti, dunque la responsabile del Lavoro Nunzia Catalfo, il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia e la titolare dell'Interno Luciana Lamorgese.