Caso Gregoretti, udienza su Salvini slitta al 3 ottobre

E' stata rinviata al 3 ottobre dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, per l'emergenza Coronavirus, l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo della nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, dal 27 al 31 luglio dello scorso anno, quando giunse l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa.