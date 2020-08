Coronavirus, da ieri zero vittime in otto regioni

(Fotogramma)

Da ieri si sono registrate zero vittime in otto regioni (Campania, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata) e nella provincia autonoma di Bolzano. Emerge dal bollettino della Protezione civile sulla situazione dei contagi da coronavirus.

Da ieri si sono registrati, inoltre, 'zero' contagi in cinque regioni e nella Provincia autonoma di Bolzano. Si tratta delle Regioni Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna e Umbria. In Sardegna, peraltro, la Regione ha comunicato un ricalcolo dei dati: ha sottratto oggi due casi che erano stati segnalati erroneamente positivi al Covid-19.