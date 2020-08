Fase 2, Sala: "Evitare chiusure ma no altro weekend così"

(Fotogramma)

"Dobbiamo trovare una formula, oggi mi incontrerò con il prefetto per capire cosa si può fare. E' chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però, è altrettanto chiaro che questo weekend non è stato un weekend sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel video sulla sua pagina Facebook, interviene sul tema assembramenti.

"Evitiamo di metterci in due parti avverse: chi si diverte eccedendo e chi da casa denuncia questi comportamenti. Ricevo centinaia di messaggi, di foto di assembramenti nelle vie, nei parchi", spiega. "Denuncio tutta la mia frustrazione e anche quella dei sindaci delle grandi città italiani perché quello che si capisce è che gli inviti al buonsenso, alla responsabilità funzionano anche pochino e che è illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto", chiosa Sala.