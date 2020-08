Napoli, 17enne morto accoltellato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 17enne morto e un 30enne ferito in circostanze ancora da chiarire nel napoletano. Alle 4 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è giunta un auto con a bordo un 30enne, C.L., di Castellammare e residente a Pimonte, e N.M., 17 anni, anch'egli nato a Castellammare e residente a Pimonte, entrambi con ferite da punta e taglio. Il 30enne è stato subito portato in sala operatoria, mentre per il 17enne i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare.

Questa mattina, inoltre, sempre nel napoletano, a Gragnano, intorno alle 5, un 21enne incensurato che era a bordo della sua auto è scampato ad un agguato. Secondo una prima ricostruzione, due persone a piedi avrebbero sparato conto di lui 6 o 7 colpi d’arma da fuoco, ferendolo di striscio a un braccio. Il giovane, fuggito a Castellammare di Stabia dalla zia, si è presentato nella caserma dei carabinieri di Gragnano alle ore 8.30 per sporgere denuncia. Solo dopo si è recato in ospedale. Indagano i carabinieri insieme alla polizia. I militari hanno eseguito i rilievi e sequestrato l'auto del giovane. Non si esclude alcuna pista, tra queste anche un eventuale collegamento con la morte del 17enne di Castellammare.