Pediatri: "Vaccino antinfluenza in bimbi fino 6 anni arma in più contro Covid-19"

(Fotogramma)

"Un’operazione di immunizzazione estesa, indispensabile per affrontare la prossima stagione autunnale con un’arma in più, in uno scenario in cui la pandemia Covid-19 potrebbe ancora assumere caratteristiche emergenziali". Rappresenta questo per il Sindacato medici pediatri di famiglia (Simpef) la proposta per la prossima stagione, allo studio del ministero della Salute, di rendere gratuita la vaccinazione antinfluenzale anche per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni di vita. Un'ipotesi che piace ai pediatri Simpef.

"È una nostra posizione storica – spiega il segretario nazionale, Rinaldo Missaglia – e siamo particolarmente lieti che in molti ora convergano su questa ipotesi. Esortiamo il ministro, Roberto Speranza, e il neo capo della Prevenzione, Giovanni Rezza, a perseverare in questa impresa che sarà di grande beneficio per la salute dei piccoli assistiti nonché, per le note modalità di trasmissione della malattia influenzale, di giovamento per l’intera platea dei cittadini che non vogliano o non possano accedere alla vaccinazione".

"Siamo pronti a collaborare - dice Missaglia in pieno accordio con le posizioni assunte sul tema dalla società italiana di pediatria - in fase operativa nell’applicazione dei futuri protocolli attuativi e invitiamo pertanto le istituzioni sanitarie regionali ad attivarsi per tempo nella predisposizione di percorsi vaccinali ai quali, nei modi e nelle specificità proprie della pediatria di libera scelta, Simpef è disponibile per una fattiva collaborazione fin dalla fase ideativa che sostanzierà la campagna antinfluenzale del prossimo autunno/inverno".

"Confidiamo che la volontà del ministero possa trovare adeguata accoglienza tra gli assessori alla sanità delle varie regioni - dichiara Missaglia - e che questi possano cogliere lo spirito della raccomandazione, traducendolo fattivamente attraverso la predisposizione di un piano attuativo che consideri operativamente la raccomandazione a proporre gratuitamente ai bambini in età prescolare il vaccino antinfluenzale in occasione della campagna vaccinale 2020/21".

Importante in questa fase di predisposizione del piano vaccinale, secondo il sindacato Simpef, è l’assoluta trasparenza per quanto riguarda gli aspetti di approvvigionamento e distribuzione delle dosi di vaccino oltre che delle modalità di individuazione di chi sarà deputato a somministrale. "Tutto ciò sarà fondamentale per annullare sul nascere le obiezioni extra-scientifiche che il mondo no-vax sta già mobilitandosi a diffondere".