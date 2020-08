Roma, aereo biposto cade nel Tevere: un passeggero disperso

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un aereo biposto è precipitato nel Tevere a Roma, all'altezza dell'aeroporto dell’Urbe. Sul posto è intervenuta la polizia con vari mezzi. Una persona è stata tratta in salvo mentre un'altra persona risulta dispersa.

Proseguono le ricerche da parte di polizia e vigili del fuoco. Salvo l’istruttore di volo, trasportato in elicottero in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita, mentre è ancora disperso l’allievo passeggero. Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e un elicottero.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto l'inchiesta di sicurezza di competenza sull’incidente. Il velivolo è un aeromobile DA20 marche di identificazione I-DADL. L’Ansv ha inviato un proprio investigatore sul posto.