Torino, folla in piazza per frecce tricolori. Appendino: "Così non va"

(Fotogramma)

Non sono piaciuti tanto alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, quanto al presidente del Piemonte, Alberto Cirio, gli assembramenti che si sono verificati questo pomeriggio in alcune piazze della città per assistere al sorvolo, sul capoluogo piemontese, delle Frecce Tricolori.

"Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l'impegno loro e di noi come istituzioni quando le cose funzionano. Ma questo non è stato il caso. Porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza", ha scritto su Fb la sindaca postando la foto di piazza Gran Madre che ritirare una folla di persone sedute sulla scalata che porta alla chiesa per assistere all'esibizione.

"Ho assistito al passaggio delle Frecce Tricolore dal palazzo della Regione in una piazza Castello ordinata è composta ad attendere il loro volo. Spiace e preoccupa che in altre piazze di Torino non sia stato altrettanto", sempre sui social il Cirio - ho già parlato al prefetto Palomba per concordare un'azione mirata perché immagini come quelle del weekend e di oggi non sono accettabili, dopo mesi di sacrificio da parte di tutti che ora rischia di essere vanificato da comportamenti irresponsabili".