Posta foto sindaco Sala trafitto da frecce, bufera su consigliere Lega

Foto dalla pagina Fb del consigliere leghista Massimiliano Bastoni

Decide di postare su Facebook la foto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala trafitto da frecce in cima al Duomo e scatena la reazione delle opposizioni, ma l'autore, Massimiliano Bastoni consigliere comunale della Lega non si scompone: ''Comprendo che l’ironia sull’ennesima immagine social del Sindaco scateni la rabbia frustrata di qualche consigliere comunale del Pd -dice- ma in fondo se Beppe Sala si rifiuta di fare lo sceriffo, parole sue, in merito al rispetto dell’ordinanza anticovid19 non ci si può aspettare che una bella fetta di milanesi non si trasformi in pellerossa con tanto di arco e frecce per trafiggerlo metaforicamente per i suoi grossolani errori". Secondo la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani ''Invitare a scagliare frecce contro il sindaco Sala è, oltre che di pessimo gusto, molto irrispettoso non solo nei suoi confronti ma verso tutta la città e i milanesi. Vergogna. Nell'esprimere la nostra solidarietà al sindaco facciamo appello ai vertici del Carroccio, perché invitino il consigliere Massimiliano Bastoni a rimuovere quell'immagine indecente".