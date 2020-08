Scuola, Ascani: "No ultimo giorno in classe, ma all'aperto si può"

Fotogramma

"Il CTS ha detto che l’ultimo giorno di scuola non si può fare 'in classe'. Ed io su @repubblica avevo detto 'almeno all’aperto si può'. Lavoriamo per permetterlo quindi all’aperto, in sicurezza. Non si può negare a bambini e ragazzi delle classi terminali questa possibilità". Così su Twitter la viceministra all'Istruzione Anna Ascani.

"In un primo momento il Comitato tecnico scientifico aveva detto no anche ai centri estivi. Poi si è trovato il modo di organizzarli in sicurezza - ha poi scritto Ascani su Facebook -. Dobbiamo fare lo stesso per l’ultimo giorno di scuola".