Speranza: "A settembre scuole riapriranno in massima sicurezza"

(Fotogramma)

"A settembre senz'altro le scuole riapriranno. Anche io sono padre di due bimbi che vogliono abbracciare i loro compagni e la loro maestra, ma abbiamo dovuto fare delle scelte. Stiamo lavorando in queste ore per una ripartenza in massima sicurezza". Lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'Timeline' su SkyTg24, precisando che a settembre le scuole riapriranno "tutte".