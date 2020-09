Arcuri: "Distribuiti oltre 353 milioni di dpi"

(Afp)

"Abbiamo distribuito 353.369.235 tra prodotti, dispositivi di protezione e strumenti per il contrasto all'emergenza coronavirus". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in audizione in commissione Affari sociali alla Camera.

Arcuri ha poi sottolineato che "l'Italia all'inizio dell'emergenza non produceva dpi e c'era solo una piccola fabbrica in Emilia Romagna che produceva ventilatori polmonari per la terapia intensiva e la produzione di reagenti era pari a zero. Oggi dopo due mesi ci troviamo in una condizione diversa. Oggi c'è una filiera italiana per la produzione di mascherine". "Al più tardi alla fine di settembre non dipenderemo più dalle importazioni di mascherine da altri luoghi del mondo", ha aggiunto.