Ascani: "A settembre elementari e medie 100% in presenza"

Fotogramma /Ipa

Su settembre "sta uscendo il rapporto intermedio della commissione Bianchi e in quel rapporto si dice in modo chiaro che per i bambini della primaria e per i ragazzi della secondaria di primo grado la didattica dovrà essere al 100% in presenza, quindi dovremo moltiplicare gli spazi, accrescere l'organico, non del doppio ma di una di una buona percentuale". Così la viceministra all'Istruzione Anna Ascani intervenendo ad Agorà.

"La soluzione non è quella dei turni orari che comporterebbe problemi alle famiglie ma di ampliare le attività didattiche. La didattica a distanza va bene per tamponare l'emergenza ma non può sostituire la scuola", conclude