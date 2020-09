Fontana: "Scorta per bugie forze politiche, fomentano odio"

Foto Fotogramma

"Mi dispiace per la mia famiglia che è un po' preoccupata. In questi giorni è stato sparso troppo veleno, avevo chiesto di abbassare i toni ma non sono stato ascoltato. Mi rammarica molto essere accusato da persone che non conoscono i fatti e che non sanno di chi sono le varie competenze. Purtroppo è il risultato delle bugie raccontate da alcune forze politiche che, quotidianamente, avvelenano l'aria e fomentano questo pericoloso clima d'odio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rilasciando alcune dichiarazioni all'ingresso di Palazzo Lombardia.

"Sono abituato ad accettare tutte le critiche, ma alcune affermazioni e determinati comportamenti sono inaccettabili", ha aggiunto Fontana che ha anche voluto rassicurare tutti. "Mi è stata assegnata la scorta ma per me non cambia nulla: vado avanti determinato nel mio lavoro e con il massimo impegno nel solo interesse dei lombardi".