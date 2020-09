Irma Conti: "Contro la violenza sulle donne saremo agguerrite"

Foto scattata in tribunale dopo lockdown

"Saremo ancora più agguerrite nella lotta alla violenza sulla donna. Questo è un passo concreto della Regione Lazio e dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel percorso per la tutela delle donne ed è anche frutto della maggiore rappresentatività delle donne nella governance delle istituzioni". Così Irma Conti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma, cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne, nonché presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia (Adgi) che ha l'obiettivo di contribuire all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, commenta all'Adnkronos l'intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Avvocati di Roma per l'assistenza legale gratuita in favore delle donne vittime di violenza.

"Per questo, è ancora più inaccettabile quando non viene rispettata la parità di genere nelle task force e nelle molte sottocommissioni - continua l'avvocato Conti -, perché vuol dire che non considerare la parità sotto il cielo e alla luce del giorno. La ripresa del Paese non può prescindere dalle donne".

"Soprattuto in momenti nevralgici come questi, il mancato rispetto delle regole e quello di genere, tra i diritti fondamentali per uno stato civile, non potrà portare ad una buona politica economica e sociale", evidenzia la presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia, a giudizio della quale "dimenticare oggi parti importanti del nostro Paese non sarà facilmente recuperabile", per questo "lanciamo un appello al presidente del Governo, anche nella sua veste di avvocato e come da lui stesso annunciato 'a tutela degli italiani... e delle italiane'".