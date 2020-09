Milano, spaccio e degrado nell'ex fabbrica: la denuncia

Milano, municipio 5. Gli abitanti di zona denunciano la situazione ad un'ex fabbrica di via Morivione. "Qui spaccio, furti in appartamento e rischio di crollo per la struttura", è la denuncia affidata a notizie.it. L'ex fabbrica è in stato di evidente abbandono: negli ultimi anni anche incendi e occupazioni abusive. Fabio Cesare, avvocato che ha curato la denuncia indirizzata all'amministrazione comunale, spiega che il degrado sarebbe legato alla mancata bonifica dell'area: "La cittadinanza non può più sopportare questa situazione di disagio".