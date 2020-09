Cognac da record, bottiglia venduta per 132mila euro

Nuovo record mondiale per un liquore distillato. Una bottiglia di uno dei cognac più antichi del mondo, uno dei soli tre esemplari superstiti del Gautier Cognac 1762, è stato venduto oggi ad un'asta online di Sotheby's a Londra per 118.580 sterline (pari a 144.525 dollari; 132.047 euro).

Esistono solo tre bottiglie di questo cognac estremamente raro, conservate dalla stessa famiglia di distillatori francesi da generazioni, ognuna con le loro etichette originali ancora attaccate. La bottiglia da 70 cl venduta all'asta con prezzo da primato è la più grande delle tre gelosamente conservate dalla Maison Gautier di Aigre, nella regione francese della Nuova Aquitania, nota come "Grand Frère" ("Grande Fratello"). La sua "sorellina" ("Petite soeur") è ospitata nel Gautier Museum mentre il suo "fratellino" ("Petit frère") è stato venduto all'asta a New York nel 2014 per 59.500 dollari, entrando all'epoca nel Guinness dei primati come la più cara bottiglia di cognac mai venduta all'asta.

L'offerta vincente è stata fatta da un collezionista privato asiatico che ora potrà godere di un'esperienza su misura alla Maison Gautier, per gentile concessione della distilleria, dove soggiornerà prima di ritirare la preziosa bottiglia che ha acquistato.

La Maison Gautier è la più antica casa di Cognac di Francia, da qualche anno di proprietà del gruppo Marie Brizard Wine & Spirits: fondata nel 1755, ancora oggi porta nel mondo tutta l’eccellenza e la raffinatezza della sua gamma di autentici capolavori. Premiato nel 2015 come il "Migliore Cognac del mondo", Gautier persegue da sempre la sua filosofia di voler proporre un distillato genuino, autentico, frutto di un lavoro meticoloso e paziente.

La bottiglia da record è stata venduta nell'asta online di Sotheby's dal tirolo "Distilled - Iconic Samaroli, Dalmore 62 and The World’s Oldest Cognac". Il catalogo ha incassato un importo complessivo di 1,5 milioni di sterline.