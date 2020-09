Coronavirus, da Pulley Milano cena gratis per medici e personale sanitario San Raffaele

Pulley Milano, ristorante e club milanese incastonato tra lo storico quartiere di Brera e la centralissima via della Moscova e aperto nel 2016 da Davide Lippi (figlio dell’ex ct della Nazionale, Marcello) e Carlo Diana, avvia un progetto benefico a favore di medici e operatori sanitari dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il ristorante offrirà infatti una cena gratuita ai medici e al personale sanitario dell’ospedale San Raffaele che, insieme a quelli delle altre strutture lombarde, si sono spesi ogni giorno per far fronte all'emergenza sanitaria.

L’offerta comprende una cena completa alla settimana per due persone da qui fino alla fine dell’anno prenotabile al numero dedicato. "Vogliamo tornare solo ad occuparci di ospitalità al meglio, ripartendo da qui - spiega Davide Lippi -. Passata l’emergenza sanitaria resta una normalità tutta da ricostruire ed un settore, il nostro, che desidera ripartire in sicurezza al più presto ma in modo diverso. Ripartiamo migliori, con generosità, mettendo al centro chi è stato sempre in prima linea per noi tutti i giorni in corsia. E ripartiamo con orgoglio, sfidando noi stessi la paura della crisi con impegno, valorizzando la varietà delle nostre cucine regionali e dei nostri prodotti unici.

Il locale ha riaperto al pubblico il 21 maggio scorso con tante novità: menù e decor completamente rinnovati, un nuovo dehor e soprattutto il lancio di l’iniziativa benefica, denominata #Injuredbutsupportive, e dedicata a chi è stato in prima linea durante l’emergenza sanitaria.