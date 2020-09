Omicidio Rosboch, Defilippi torna in carcere dopo il Covid

Fotogramma

E' tornato in carcere ieri, dopo un periodo trascorso ai domiciliari per il Covid 19, Gabriele Defilippi il giovane condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per la morte di Gloria Rosboch, l’insegnante 48enne di Castellamonte scomparsa di casa nel gennaio 2016 e ritrovata cadavere poco più di un mese dopo in una discarica abbandonata nei boschi del Canavese.

Il giovane risultato positivo al Coronavirus lo scorso aprile era stato scarcerato e sottoposto a detenzione domiciliare per osservare il periodo di quarantena così come previsto dal protocollo. Sottoposto nei giorni scorsi a tampone e risultato negativo, il giovane è stato trasferito in carcere.