Zaia: "Crisanti smetta con la tv"

"Lui è uno scienziato di altissimo livello, gli abbiamo affidato il più grande laboratorio italiano di microbiologia. Si occupa della fase di analisi. Ognuno deve fare il suo mestiere. Io ho la dottoressa Russo, capo della prevenzione: non fa analisi, ma ha ideato una strategia depositata l'11 febbraio". Lo dice intervistato da 'Il Fatto Quotidiano', Luca Zaia, presidente della Regione Veneto a proposito di Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. E sul fatto che il governatore vada poco in televisione: "Non me ne frega nulla - dice - solo interviste di qualità. Crisanti dovrebbe selezionare di più, per me".