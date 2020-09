Carceri, "suicidi in aumento: 21 da inizio anno"

(Fotogramma)

Sono 21 i suicidi registrati dall’inizio dell’anno fino a oggi nelle carceri italiane. Il dato è fornito dal Garante per i diritti dei detenuti nel suo bollettino. "Un numero, per quanto può contare una valutazione parziale, superiore a quello degli ultimi due anni (alla stessa data di oggi erano 16 nel 2019 e 18 nel 2018)", rileva il Garante.

"Quello che colpisce è che in ben due degli ultimi tre casi si è trattato di persone che avevano appena fatto ingresso in Istituto spiega - e, conseguentemente, erano state collocate in isolamento sanitario precauzionale".