Coronavirus Roma, mini focolaio a Villa Fortunata di Anzio

L'Asl Roma 6 registra 9 nuovi casi di Covid-19, di cui 5 riferibili al cluster della casa alloggio per anziani Villa Fortunata di Anzio, in fase di trasferimento alla Rsa Covid di Genzano e Albano. E' in corso l'indagine epidemiologica. Lo annuncia l'Asl nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione Lazio su Covid. Sono 51 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.