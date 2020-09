Galletti (Coa Roma): "Giustizia resta al palo, mentre riparte campionato calcio"

"Riparte il campionato di calcio, ma la giustizia resta al palo". Lo afferma Antonino Galletti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel giorno del flash mob organizzato per oggi dai legali italiani.

"In questo momento di grande confusione, in cui il rumore di sottofondo riguarda i blocchi di potere in seno alla magistratura, è importante muoversi compatti per ricordare alla politica che la Giustizia serve a garantire i diritti dei cittadini e non solo le carriere dei pm", conclude Galletti.