De Luca: "Assistenti civici faranno esercizi spirituali"

"Il governo ci apre il cuore alla speranza e infatti ha deciso una straordinaria operazione mistica, 60mila assistenti volontari". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Abbiamo posto la domanda: che devono fare? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono multare chi non mantiene i tavoli distanziati nei ristoranti? No. Possono controllare un po' la movida o regolamentare un po' il traffico? No. E allora ci domandiamo: cosa devono fare? Ci è stato risposto che possono fare moral suasion. Cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali".