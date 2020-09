Rezza: "Trend buono in tutte le Regioni"

Immagine repertorio (Afp)

"Sono appena finiti i lavori della cabina di regia che ha esaminato i dati provenienti dalle Regioni italiane: il trend è buono pressoché in tutte le Regioni. Questo mostra che gli effetti del lockdown sono stati estremamente positivi. Naturalmente il virus continuerà a circolare per cui bisognerà continuare a tenere alta la guardia". Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in un videomessaggio al termine della riunione della Cabina di regia sul monitoraggio degli indicatori per la fase 2.

"I dati del monitoraggio sono incoraggianti. I sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con gradualità e cautela", fa eco il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando i dati sulla diffusione di Covid-19 nella settimana dal 18 al 24 maggio.

Altri 87 morti in Italia, 516 nuovi casi